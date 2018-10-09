ИА «Ореанда-Новости». Главы министерств финансов государств, входящих в Европейский союз, предпримут попытку убедить администрацию Соединённых Штатов Америки не отключать Исламскую Республику Иран от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей (SWIFT).



Об этом сообщают британские средства массовой информации.



Об этом сообщают британские средства массовой информации.

Переговоры будут проводиться с главой Министерства финансов Соединённых Штатов Стивеном Мнучином во время заседания Международного валютного фонда и Всемирного банка.



Заседание пройдёт на территории на индонезийского острова Бали на текущей неделе.





Напомним, весной 2018 года американским лидером Дональдом Трампом было сделано заявление о том, что Соединённые Штаты выходят из договора по Совместному всеобъемлющему плану действий. Также глава Белого дома сообщил, что американская сторона намерена восстановить финансово-экономических санкционные меры в отношении Исламской Республики Иран. Ограничения также коснутся и компании третьих стран, которые будут вести бизнес с иранскими партнёрами.





С четвёртого числа следующего месяца власти Соединённых Штатов планируют восстановить санкции против иранской стороны.



В прошлом месяце верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини было сделано заявление о том, что Евросоюз намерен создать механизм для защиты от ограничительных мер финансовых расчётов европейских компаний с исламской республикой, чтобы сохранить соглашение по иранскому атому.





Власти Французской Республики, Федеративной Республики Германия и Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, которые являются участниками СВПД, разочарованы тем, что они не смогли убедить администрацию лидера США смягчить требования к бельгийской SWIFT.





По данным СМИ, американской стороной ещё не было принято окончательное решение относительно мер, которые будут направлены против коммерческих банков Исламской Республики Иран. По мнению многих экспертов, вероятнее всего Соединённые Штаты введут санкции против ЦБ государства и отключат его от SWIFT.





