ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Во время саммита правительство стран, входящих в Евросоюз, приняло решение санкции в отношении России продлить ещё на шесть месяцев. Информацию об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на свои источники в Совете Евросоюза.

Такое политическое решение принималось очень быстро, говорит источник, дискуссия на эту тему велась очень короткая, но она привела к такому соглашению. Источник сообщил, что было сказано, что никаких изменений не планируется, а это значит – продление экономических санкций в отношении России. Об отсутствии изменений сообщила Ангела Меркель, канцлер ФРГ, и французский президент Эмманюэль Макрон.

По итогам саммита должна начаться официальная часть – процедура принятия мер, то есть формальное решение глав Евросоюза опубликуют в официальном журнале ЕС, тогда оно и вступит в силу, пояснил дипломат.

Напомним, ограничения в отношении Росси имеет три направления. В первую очередь, это экономические препятствия российским государственным компаниям нефтяного, финансового и оборонного секторов, ограничения в визах российским гражданам и ограничительное меры против Крымского полуострова. Все эти меры действуют с 2014 года. Так визовые и экономические меры принимаются раз в полгода, по отношению к Крыму – раз в год. Эти санкции вводились по отношению к России на фоне конфликта с Украиной. Так последнее продление состоялось в декабре 2017 года.

Премьер Италии Джузеппе Конте сообщил 27 июня о том, что, по его мнению, санкции в отношении России не должны продлеваться автоматически. Он считает, что абстрагироваться от России – неправильное действие, так как РФ играет ключевую роль в разрешении многих мировых конфликтов и кризисов.

Россия в ответ на европейские санкции ввела ответные меры и перешла на импортозамещение.



