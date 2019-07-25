ИА «Ореанда-Новости». Власти США после почти двадцатилетнего перерыва решили вернуться к исполнению смертных приговоров, которые были вынесены на федеральном уровне, пишет РБК.



Сообщается, что такое наказание будет применяться только к особо жестоким преступникам и садистам. Первых пятерых убийц казнят уже 9 декабря этого года.



Высшую меру наказания федеральные власти не применяли почти 20 лет. Последняя казнь была поведена в 2003 году. Смертные приговоры продолжали выносить лишь на уровне властей штатов.