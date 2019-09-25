ИА «Ореанда-Новости» 16-летняя шведская активистка объявила экологическую забастовку. По словам Греты Тунберг, с 20 по 27 сентября будет организовано 5225 акций в 156 странах на всех континентах.

Девочка выступила на Генассамблее ООН, обвинив президентов в том, что своими пустыми обещаниями они отняли у неё детство и мечты. Это заявление вызвало широкий резонанс в соцсетях. Президент США Дональд Трамп назвал современную Жанну д`Арк «очень счастливой девочкой, которая предвкушает светлое и замечательное будущее».

Многие не доверяют Тунберг, подозревая, что она продвигает чьи-то интересы.

Но кто бы что не говорил, данный момент Грета Тунберг внесена журналом Forbes в список самых влиятельных людей мира. Кроме того, девочка номинирована на нобелевскую премию. Активистка создала движение «Пятницы ради будущего» и каждую пятницу вместо уроков выходит на улицы с плакатом, чтобы привлечь внимание к проблеме изменения климата.