ИА "Ореанда-Новости" Традиционный фестиваль, посвящённый народному костюму, состоится в Монгольской Республике 10 июля. Мероприятие пройдёт в тринадцатый раз.

На празднике в качестве участников мероприятия ожидается около двух тысяч монгольских граждан из столицы государства Улан-Батора, а также из регионов страны. По словам организаторов, свыше десяти тысяч человек могут стать свидетелями проведения крупной культурной акции в Монголии. Местом проведения фестиваля под названием «Монголы в национальном костюме» выбрана Центральная площадь главного города Монголии. По информации, предоставленной специалистом Управления по туризму города Улан-Батор Бямбадоржийном Уржинхандом, фестиваль костюма приурочен проведению другого, важного для монгольцев, национального праздника Наадам. Это представляет собой традиционное монгольское состязание, также именуемое монгольцами «тремя мужскими играми». К ним относится монгольская борьба, скачки и стрельба из лука. Наадам проводится по всем областям Монголии ориентировочно в середине лета.

По словам специалиста, проведение вышеуказанной акции направлено на привлечение туристического потока в Монголию, в частности, иностранных туристов в город Улан-Батор. В программе этого важного для туризма культурного события в Монголии значится множество разнообразных пунктов. Например, зрителям будет продемонстрировано дефиле в монгольских традиционных костюмах, местные дизайнеры представят свои коллекции. Жюри предстоит выбрать пару лучших участников фестиваля. Кроме того, фестиваль «Монголы в национальном костюме» будет сопровождаться выставкой традиционных сувениров и народно-художественных промыслов Монголии.