ИА «Ореанда-Новости» Фильм не покажут на Первом канале, сообщает ТАСС. Он не вышел в эфир в обещанное время. Отметим, фильм всегда показывают на следующий день после финала. Но на этот раз в анонсированное время (10.15 мск) зрители могли увидеть фильм про Матрону.

Отмечается также, что Первый канал не стал пояснять и комментировать своё решение о снятии фильма о дочери Алсу из эфира. Тем не менее, телеканал подтвердил информацию о проверке итогов шоу — голоса на Микеллу пересчитают.

Напомним, накануне в финале «Голос.Дети» одержала победу дочь Алсу Микелла Абрамова, однако такой поворот событий возмутил зрителей, о чем они стали писать в соцсетях. Люди решили, что победа досталась ей нечестно. Раскритиковал финал шоу и ведущий телеканала Максим Галкин. По его мнению, победы были достойны другие участники.