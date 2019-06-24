ИА "Ореанда-Новости" Уроженец нового Орлеана Ренальдо Уэбб после окончания технологического института в Массачусетсе намеревался продолжить своё обучение в магистратуре и заняться преподавательской деятельностью. Однако, переехал в Нью-Йорк и начал работать в одной из инвестиционных компаний. Жизнь в небольшой квартире вместе с тибетским терьером подтолкнула Уэбба к новому проекту.

Одной из причин, побудившей нерадивого физика, открыть своё дело, стала работа консультантом по продаже собачьего корма. Тогда Уэбб задумался о том, из каких ингредиентов сделан тот или иной корм для его питомца. Он решил готовить своему псу еду самостоятельно и, оказалось, нашлись те, кто готов был покупать его домашний корм своим собакам.

Вскоре появился сервис по доставке домашней еды для собак – Pat Plate. Вся еда приготовлена из свежих продуктов и включает в себя только те компоненты, которые известны владельцам собак. Автор проекта открыл цех в Нью-Йорке и прошёл проверку со стороны американского министерства сельского хозяйства.

Для сохранения питательных веществ продукты подвергаются моментальной заморозке. Позднее замороженный корм поступает в распределительный центр, откуда рассылается напрямую покупателям. Доставленная еда упакована в сухой лёд, так что заморозка сохраняется ещё в течение трёх дней.

Что касается финансовой составляющей, то предприниматель отметил, что в 2017 году компании удалось продать свыше трёх миллионов упаковок еды. В среднем, на питание владелец собак тратит до ста долларов еженедельно. В настоящий момент на производстве работают 10 сотрудников. Хотя точную сумму выручки Ренальдо Уэббс так и не озвучил. Он отметил, что рынок питания для собак ещё полностью не сформирован, так что его компании есть куда расти.