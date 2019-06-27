ИА «Ореанда-Новости» Финансовый журнал Forbes составил рейтинг высших учебных заведений России.

При распределении мест учитывалось не только качество образования, но и предпринимательский потенциал выпускников. Учитывались данные о трудоустройстве бывших студентов, их востребованности, а также доля тех, кто стал заниматься бизнесом. Также были рассмотрены биографии более чем 1,6 тысячи людей, попадавших в основной рейтинг Forbes – список самых богатых людей планеты, и их детей, глав компаний, а также депутатов и чиновников.

(54,11 балла из максимальных 100). Второе место занял МГИМО (52,24 балла), третье – Московский физико-технический институт (52,01 балла). Традиционно занимающий первое место в иных исследованиях МГУ имени М. В. Ломоносова (51,27 балла) занял лишь пятое место, немного уступив Национальному исследовательскому ядерному университету «МИФИ» (51,46 балла). В десятку лучших также вошли Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Высшая школа экономики, Томский политехнический университет и Российская экономическая школа.