ИА «Ореанда-Новости». Журнал Forbes опубликовал список самых молодых миллиардеров. В рейтинг включены молодые миллиардеры не старше 30 лет.

Рейтинг возглавила американская модель и основатель косметической компании Kylie Cosmetics Кайли Дженнер. Состояние 22-летней предпринимательницы оценивается в 1 миллиард долларов. Издание отмечает, что в ноябре прошлого года Дженнер продала 51% акций своей компании за 600 миллионов долларов.

Второе и третье место заняли сёстры Александра и Катарина Андерсен возрастом 23 и 24 года. Состояние сестёр Forbes оценил в 1,1 миллиард долларов.

При этом самым богатым в данном рейтинге оказался 29-летний ирландец Джон Коллисон, который создал платёжную систему Stripe. Его состояние оценивается в 3,2 миллиарда долларов.