Льюис утверждает, что Боттас помешал ему должно подготовиться к решающей попытке.

В третьем сегменте Бвалттери пропустил соперника, Александера Албона немного вперёд, чтобы потом возникла хорошая возможность для обгона. Однако Хэмилтон в этот же момент решил обогнать противника, чем испортил план напарника по команде. «Не знаю, что делал Льюис. Я просто создавал задел перед идущей впереди машиной», – комментирует своё поведение Боттас.

В конце концов, в сессии по городской трассе «Марина-Бей Льюис занял второе место, а Валттери Боттас пятое, оттеснив назад лишь Александра Албона.