22.09.2019, 09:13
Формула-1: ссора между сокомандниками
ИА «Ореанда-Новости»
Льюис утверждает, что Боттас помешал ему должно подготовиться к решающей попытке.
В третьем сегменте Бвалттери пропустил соперника, Александера Албона немного вперёд, чтобы потом возникла хорошая возможность для обгона. Однако Хэмилтон в этот же момент решил обогнать противника, чем испортил план напарника по команде. «Не знаю, что делал Льюис. Я просто создавал задел перед идущей впереди машиной», – комментирует своё поведение Боттас.
В конце концов, в сессии по городской трассе «Марина-Бей Льюис занял второе место, а Валттери Боттас пятое, оттеснив назад лишь Александра Албона.
Источник: «Ореанда-Новости»
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