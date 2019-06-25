ИА «Ореанда-Новости». Представитель французского ведомства сообщил, что Франция искренне сопереживает жертвам атаки 23 июня в Чечне. Правительство этой страны поддерживают борьбу России с международным терроризмом, и в случае чего они всегда помогут.

Напомним, что 23 июня житель города Грозный напал на сотрудника ГИБДД после просьбы предъявить документы. Потерпевшему полицейскому вовремя помог росгвардеец, однако оба военнослужащих получили ранее, некоторые из которых – огнестрельные.