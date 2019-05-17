ИА «Ореанда-Новости» Анестезиолог из Франции подозревается в отравлении пациентов во время операции, чтобы спровоцировать сердечную недостаточность, после которой врач героически возвращает пациентов с порога смерти.

Однако в девяти случаях прокуроры утверждают, что доктор Фредерик Печье потерпел неудачу: это привело к гибели людей. Сам Печье отрицает обвинения.

Прокурор Безансона Этьен Манто сообщил журналистам о доказательствах, связывающих Печье с 24 из 66 подозрительных инцидентов, которые произошли во время хирургического вмешательства в клинике, где он работает.

«Печье выступает в качестве общего виновника этих печальных и серьёзных событий, которые, по-видимому, связаны с острым конфликтом с другими анестезиологами или хирургами в клинике Сент-Винсент», сказал Манто. 47-летний Печье подозревается в инъекции смертельных доз хлорида калия или анестетиков в перфузионные пакеты во время доброкачественных операций. Манто сказал, что обвинения против Печье "опираются на список согласных элементов", и дело основано на косвенных доказательствах, поскольку врач не был пойман на месте преступления. Прокурор добавил, что Печье был единственным врачом, присутствующим во всех случаях, когда были обнаружены следы отравления. По словам прокурора, Печье признал, что в клинике были совершены преступные действия, но сказал, что не несет за них ответственности.

Печье, которому грозит пожизненное заключение, отрицает свои какие-либо правонарушения, но обвинение просит его досудебного ареста.