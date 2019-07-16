ИА «Ореанда-Новости» Режиссёром ремейка станет француз Александр Ажа, снявший такие известные хорроры как "По ту сторону двери", "У холмов есть глаза", "Зеркала" и "Кровавая жатва".

В интервью СМИ Ажа признался, что «Кошамр на улице Вязов» в детстве произвел на него сильное впечатление, и теперь ему хочется сесть в режиссерское кресло и «исследовать этот мир».

Фильм ужасов о маньяке по имени Фредди Крюгер, убивающем подростков, пробираясь в их сны, вышел на экраны в 1984 году. Режиссёром первой картины стал Уэс Крэвен.

С тех пор «Кошмар на улице Вязов» неоднократно переснимали. Однако самым кассовым из них оказался фильм «Фредди против Джейсона», вышедший в 2013 году.