05.04.2020, 18:57
Футболист Смолов за самовольный отъезд в РФ будет наказан
ИА «Ореанда-Новости». Клуб из Испании "Сельта" накажет нападающего сборной России Фёдора Смолова, цвета которого он сейчас защищает, за то, что без разрешения покинул страну и перебрался на родину. Об этом заявляет издание Mundo Deportivo, которое ссылается на сведения от представителей команды.
В клубе проинформировали, что россиянин неоднократно просил руководство команды разрешить ему поехать на родину, однако ему отказали в связи с введёнными в Испании из-за вспышки коронавируса ограничениями.
В итоге Фёдор Смолов всё-таки смог покинуть Испанию. Футболист обещал вернуться, как только им будут решены "личные дела".
В клубе проинформировали, что россиянин неоднократно просил руководство команды разрешить ему поехать на родину, однако ему отказали в связи с введёнными в Испании из-за вспышки коронавируса ограничениями.
В итоге Фёдор Смолов всё-таки смог покинуть Испанию. Футболист обещал вернуться, как только им будут решены "личные дела".
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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