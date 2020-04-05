у. Об этом заявляет издание Mundo Deportivo, которое ссылается на сведения от представителей команды.В клубе проинформировали, что россиянин неоднократно просил руководство команды разрешить ему поехать на родину, однако ему отказали в связи с введёнными в Испании из-за вспышки коронавируса ограничениями.. Футболист обещал вернуться, как только им будут решены "личные дела".