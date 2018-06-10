ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Канаде 9 июня состоялась встреча лидеров государств, которые входят в состав G7. Среди повесток дня, наиболее остро стояла проблема с нелегальными мигрантами, которые ввиду нестабильности и анархии в собственных странах едут в Европу, Америку и Австралию. Поэтому основное время было уделено именно этой проблеме.

С речью перед некоторыми СМИ выступил и Дональд Трамп. Он заявил, что неконтролируемая нелегальная миграция представляет угрозу национальной безопасности не только США, но и Европы. И это действительно так.

США уже не в первый раз сталкивается с нелегалами из других стран. Основным поставщиком мигрантов традиционно являлась соседняя Мексика, жители которой ввиду не самых благоприятных условий жизни перебрались к более процветающему соседу. Сосед по очевидным причинам незваных гостей невзлюбил, да так, что возвёл на основных участках миграционных путей наэлектризованный забор с вооружённой охраной и собаками. Граница между Мексикой и США считается самой охраняемой в мире.

Впрочем, среди нелегальных мигрантов с завидной регулярность встречаются и другие жители Латинской Америки. Жители Аргентины, Бразилии, Боливии, Гватемала и других так же хотят попытать счастья в Штатах. С недавних пор среди гостей сильно возросло количество жителей Венесуэлы, что не вызывает сильного удивления с учётом бедственного положения местного населения. Данное государство стало хорошим примером всей опасности нефтяной зависимости.

Однако сложно сказать, что выходцы из ближневосточного региона никак не беспокоят Штаты. Поток мигрантов из арабского мира так же течёт и в сторону Америке. Хоть туда и сложнее добраться ввиду географического фактора, многие храбрецы всё же решаются на опасное путешествие через океаны. Поток беженцев на лодках и самодельных плотах с завидной частотой пришвартовывают свой транспорт к берегам Калифорнии, Орегоны и других восточных штатов.

Поэтому, даже несмотря на не столь острую проблему США с ближневосточными мигрантами, она всё же недостаточно мала для снятия темы с повестки дня. Это внушает определенные надежды на то, что проблема с беженцами будет решена.