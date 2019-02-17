ИА «Ореанда-Новости» На Гаити во время массовых протестов митингующие выступают против США и просят поддержки у России, Китая и Венесуэлы. Об этом сообщает издание Le Journal de Montreal.

СМИ приводит слова предводителя группы протестующих, который утверждает, что жители Гаити намерены окончательно порвать все связи с США и освободится от «американской оккупации», добавив при этом, что жить так они больше не могут.

По сообщениям СМИ, в столице республики Порт-о-Пренс участники протестов назвали «ставленниками Вашингтона» главу государства Моиза и экс-президента Мишеля Мартелли. Как передают средства массовой информации, гаитяне сожгли флаг США и кричали «Долой американцев, да здравствует Путин!».

Митингующих пришлось разгонять полиции с помощью слезоточивого газа. В результате митингов погибли семь человек.

На прошлой неделе на Гаити началась волна протестов против действующего главы государства Жовенеля Моиза, они обвиняют президента в бездействии и требуют его отставки. Однако президент заявил, что не собирается уходить со своего поста, несмотря на протестные акции.

Госдепартамент США настоятельно порекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок на Гаити на фоне массовых волнений и роста преступности.

Кроме того, из-за масштабных акций протестов в столице и других городах Гаити, госдеп распорядился, чтобы большая часть дипмиссии США покинула страну вместе со своими семьями.

Также госдепартамент предостерегает о повышенном уровне преступности в стране. Так, дипломатам США уже давно было запрещено на Гаити пользоваться такси и другими видами общественного транспорта, не рекомендовалось оставлять автомобиль на открытых парковках, также запрет был наложен на посещение банков и нахождение на улице в тёмное время суток. В период между 1:00 и 5:00 утра дипломатом запрещалось находиться на улице, а в некоторые районы им вообще запрещалось ходить без специального разрешения.