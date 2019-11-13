13.11.2019, 13:26
"Газпром" из-за Украины не имеет доступа к деньгам из Европы
ИА «Ореанда-Новости». Для того, чтобы не потерять средства, "Газпром" отказывается размещать еврооблигации в швейцарских франках. Это действие было запланировано на этой неделе. Об этом сообщает РБК. Пойти на такой шаг компанию побудил вердикт Стокгольмского арбитража, связанный со спором "Газпрома" и украинского "Нафтогаза".
Поначалу "Газпром" собирался размещать еврооблигации, но затем в компании сообщили, что выпуска не будет. Также стало известно, что на европейский рынок заимствований "Газпром" не планирует выходить до конца года.
Компания "Газпром" не признала долг "Нафтогазу" в размере трёх миллиардов долларов. Украинская компания добивается ареста средств "Газпрома".
Поначалу "Газпром" собирался размещать еврооблигации, но затем в компании сообщили, что выпуска не будет. Также стало известно, что на европейский рынок заимствований "Газпром" не планирует выходить до конца года.
Компания "Газпром" не признала долг "Нафтогазу" в размере трёх миллиардов долларов. Украинская компания добивается ареста средств "Газпрома".
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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