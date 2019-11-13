Об этом сообщает РБК. Пойти на такой шаг компанию побудил вердикт Стокгольмского арбитража, связанный со спором "Газпрома" и украинского "Нафтогаза".Поначалу "Газпром" собирался размещать еврооблигации, но затем в компании сообщили, что выпуска не будет. Также стало известно, что на европейский рынок заимствований "Газпром" не планирует выходить до конца года.Компания "Газпром" не признала долг "Нафтогазу" в размере трёх миллиардов долларов. Украинская компания добивается ареста средств "Газпрома".