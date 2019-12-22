ИА «Ореанда-Новости». В Генконсульстве России отреагировали на стрельбу в Чикаго.

Полиция Чикаго сообщила о стрельбе во время вечеринки в воскресенье. Информацию от правоохранительных органов опубликовало агентство AssociatedPress. По распространённым данным, в ходе стрельбы пострадали 13 человек. Генконсульство России в Нью-Йорке прокомментировало ситуацию.

Как сообщили в ведомстве, информации о погибших или пострадавших в ходе стрельбы россиянах не сообщается. Генконсультво заверило, что держит ситуацию на постоянном контроле и устанавливает все обстоятельства инцидента.

Ранее СМИ сообщили о задержании полицейскими одного человека, при котором обнаружили револьвер. Четыре человека находятся в критическом состоянии.