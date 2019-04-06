06.04.2019, 14:25
Генпрокурор Украины предложил провести предвыборные дебаты в библиотеке
ИА «Ореанда-Новости». Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко выступил с предложением провести дебаты кандидатов в президенты перед вторым туром выборов в библиотеке, сообщают РИА Новости.
Луценко отметил, что перед дебатами необходимо потребовать у кандидатов декларации прочитанных за год книг. Своё заявление он сделал в соцсети Facebook.
Луценко отметил, что перед дебатами необходимо потребовать у кандидатов декларации прочитанных за год книг. Своё заявление он сделал в соцсети Facebook.
Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдёт 21 апреля. В нем примут участие лидер первого тура Владимир Зеленский и действующий президент Пётр Порошенко. Перед вторым туром между кандидатами состоятся дебаты, которые запланировано провести на крупнейшем на Украине стадионе.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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