Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдёт 21 апреля. В нем примут участие лидер первого тура Владимир Зеленский и действующий президент Пётр Порошенко. Перед вторым туром между кандидатами состоятся дебаты, которые запланировано провести на крупнейшем на Украине стадионе.