



ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . Только недавно канцлер Германии Ангела Меркель смогла решить разногласия внутри страны по вопросам миграционной политики со своим соратником и министром внутренних дел Хорстом Зеехофеом. Теперь же перед ней встала проблема убедить европейские страны согласиться выполнить договорённости, достигнутые между канцлером и министром. Основным лейтмотивом которых является высылка мигрантов в страну их первичной регистрации.

Переговоры Меркель по этому вопросу с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном не увенчались успехом. Известно, что Орбан и Меркель являются ярыми противниками в вопросах миграционной политики в Европе. На недавней встрече Орбан категорично высказался, что Венгрия не откроет свои двери беженцам, высланным из Германии в соответствии с Дублинским соглашением, согласно которому первая страна Евросоюза, куда прибывают беженцы, несёт ответственность за их приём. Премьер-министр Венгрии заявил, что его страна вообще не считает себя обязанной решать проблемы беженцев и предоставлять им убежище. По словам Виктора Орбана, некоторые европейские страны специально не регистрируют беженцев, которые потом попадают в Венгрию. Так делает, например, Греция. Поэтому Орбан считает, что мигрантов надо возвращать именно в Грецию, а не Венгрию. И что единственный способ спасти Европу от миграционного кризиса – это перекрыть границы, как поступила Венгрия в 2015 году, несмотря на все возражения Брюсселя. Орбан, отмечает, что все действия Европейского Союза дают мигрантам повод предполагать, что они могут попасть в Европу беспрепятственно.





Конечно же, Ангела Меркель недовольна исходом переговоров, хотя в беседе с журналистами подчеркнула, что встреча прошла продуктивно. Канцлер Германии сетует на то, что Венгрия отгородилась от общеевропейской проблемы и не хочет брать на себя обязательства по защите Европы. Также госпожа Меркель отметила, что основной лейтмотив политической концепции Евросоюза – человечность, и если Европа настроена и дальше играть важную роль в мировой политике, то не стоит об этом забывать.





Политологи утверждаю, что вероятность того, что Виктор Орбан согласится с позицией Ангелы Меркель в вопросах миграции, ничтожна мала. Венгерский премьер ни разу не поменял свою точку зрения с 2015 года. Сейчас свою позицию по этому вопросу он только усилил и получил поддержку от других стран, например Австрии.