ИА «Ореанда-Новости». Владимир Путин подвергся критике со стороны Германии за призывы в адрес Европы оказать помощь в восстановлении инфраструктуры Сирии для дальнейшего возвращения беженцев.

Воздушно-космические силы Российской Федерации начали сирийскую кампанию 30 октября 2015 года по личной просьбе Башара Асада об оказании военной помощи, с которой он обратился к Москве в поисках надёжного союзника в борьбе с произволом и беспорядками.

Тема оказания помощи в восстановлении инфраструктуры была поднята российским лидером 18 августа на трёхчасовых переговорах с канцлером Ангелой Меркель. Путин подчеркнул важность наращивания гуманитарной составляющей конфликта, оказание помощи сирийскому народу и тем районам, в которые могут в скором времени вернуться люди. Он также отметил, что беженцы – потенциально огромная нагрузка на Европу и в её же интересах как можно скорее обеспечить их возращение домой. Переговоры были посвящены не только сирийскому вопросу, но и сотрудничеству, а также положению в Иране и на Украине.

Омид Нурипур расценивает призыв президента как попытку диктовать условия на правах победителя, а также как попытку переложить финансовые тяготы, связанные с восстановлением городов, которые, на его взгляд, он сам и разбомбил, на европейские страны. Он подчеркнул, что сирийцы покидали страну не только из-за разгоревшейся войны, но и потому что опасались политического преследования. Нурипур считает, что возможное участие в реконструкции должно стать рычагом для влияния на послевоенный порядок.

Другой представитель бундестага Александер Ламбсдорф заявил, что в интересы Германии не входит поддержка режима Башара Асада и что Россия не в силах помочь Дамаску с восстановлением инфраструктуры в силу того, что достигла предела своих финансовых возможностей после военной кампании. По вопросу беженцев он отозвался, что для возвращения людям нужны не только восстановленные города, но и гарантия того, что их не будут хватать и пытать в тюрьмах. Такую позицию поддержал коллега по парламенту Нильс Шмид, который сказал, что беженцы вернутся, если не будут опасаться политического преследования и лишения всего своего имущества.