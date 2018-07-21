ИА «Ореанда-Новости». Директор информационно-аналитического центра "Роскосмоса" Дмитрий Пайсон написал заявление на увольнение.





По сообщению руководителя пресс-службы корпорации Владимира Устименко, Пайсон освободит пост уже в начале августа 2018 года.





Произошло это после обвинения в государственной измене сотрудников Центрального научно-исследовательского института машиностроения, который является частью корпорации "Роскосмос". Дмитрия Пайсона заподозрили в тесной связи с подозреваемыми по делу о «сливе» секретной информации об исследованиях и разработках заграницу. Тем не менее, сами представители «Роскосмоса» утверждают, что у директора информационно-аналитического центра доступа к секретным документам нет и не было.





На данный момент, Дмитрий Пайсона находится в заслуженном отпуске, но им уже было написано заявление на увольнение с поста директора. Владимир Устименко не дает никакой информации по вопросу расформирования центра после ухода Пайсона.





Напомним, что 20 июля в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения и Объединенной ракетно-космической корпорации прошли обыски, проведенные сотрудниками ФСБ по делу о государственной измене. Предположительно, сотрудники ракетно-космической отрасли вывезли заграницу документы, содержащие результаты исследований в части гиперзвука, полученные российскими учеными.





Как сообщает руководитель пресс-службы корпорации, «Роскосмос» не получил никакой информации о проведении допросов сотрудников Центрального научно-исследовательского института машиностроения. Данное решение целиком и полностью зависит от сотрудников ФСБ, которые проводят расследование по статье о Государственной измене.



Ранее подобные разбирательства в отношении сотрудников «Роскосмоса» проводились уже дважды. В 2005 году обвинения были выдвинуты против генерального директора "ЦНИИмаш-Экспорт" Игоря Решетина по делу о передаче секретной информации о технологиях двойного назначения специальным службам Китая. Спустя целых десять лет, в 2015 году был арестован Владимир Лапыгин, ученый ФГУП ЦНИИмаш. Его обвинили в продаже секретных материалов «Роскосмоса» за рубеж. Приговор был вынесен в 2016 году по статье 275 УК РФ "Государственная измена".а отсутствия состава преступления по возбужденному уголовному делу.