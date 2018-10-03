ИА «Ореанда-Новости». Официальный представитель социалистического кабинета Исабель Селаа сделала заявление о том, что испанское правительство не приемлет никаких ультиматумов со стороны каталонского руководства по поводу самоопределения.



Такое заявление было сделано во время встречи с представителями средств массовой информации.



Такое заявление было сделано во время встречи с представителями средств массовой информации.

Ранее главой женералитета Кимом Торрой был выдвинут ультиматум премьер-министру Испании Педро Санчесу. Он заявил, что если к следующему месяцу не будет представлен план о “реализации права на самоопределение Каталонии”, то каталонские националисты прекратят поддерживать социалистическое правительство в Испанском парламенте, что грозит государству новыми выборами.





По словам официального представителя социалистического кабинета, председателю женералитета не придётся ждать ответа до будущего месяца. Она подчеркнула, что “ответ — это самоуправление, а не независимость”. Также она указала на то, что главе женералитета известна позиция испанского правительства, а также то, что каталонцы хотят не независимости, а “нормального сосуществования”, согласно результатам выборов.





Испанские власти в настоящее время не планируют вновь задействовать 155 статью конституции, которая позволяет ввести прямое правление в Каталонии. Данная мера позволяет ограничить самоуправление региона. Исабель Селаа отметило, что “пока нет очевидных причин для её применения”.





Напомним, Педро Санчес занял пост премьера Испании летом 2018 года после вынесения парламентом недоверия консервативному правительству Мариано Рахоя. Данная инициатива социалистов была поддержана каталонскими сепаратистскими партиями. С тех пор Санчес подвержен критике оппозиции за то, что он вступил в союз с теми, кто стремится выйти из состава королевства.





Первого октября текущего года состоялась первая годовщина незаконного референдума в Каталонии. В прошлом году участие в референдуме приняли более сорока процентов населения. Из них девяносто процентов отдали голоса за отделение автономного сообщества от Испании. Правительством Испании и Конституционным судом голосование было признано незаконным.



