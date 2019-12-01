ИА «Ореанда-Новости» По словам руководителя российского МИД, которые были сказаны в эфире телепередачи "Москва. Кремль. Путин", встреча на площадках "нормандского" саммита президентов России и Украины, который вскоре состоится в столице Франции,  важна для понимания того, в чём украинская власть видит выполнение соглашений, подписанных в Минске

Министр Лавров заявил, что встреча не может быть формальной, потому что будет происходить на полях другого мероприятия.

Лавров заявил о полезности встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его словам, Россия хочет понять, как сам президент Украины, из офиса которого были сделаны до этого противоречивые заявления, видит движение к тому, чтобы минские договорённости выполнялись. 

Кроме того, Лавров заявил  о том, что нет смысла гадать над тем, станет ли эта встреча полноформатной.