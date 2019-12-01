Министр Лавров заявил, что встреча не может быть формальной, потому что будет происходить на полях другого мероприятия.Лавров заявил о полезности встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его словам,Кроме того, Лавров заявил о том, что нет смысла гадать над тем, станет ли эта встреча полноформатной.