01.12.2019, 14:32
Глава МИД России рассказал о значении первой встречи президентов РФ и Украины
ИА «Ореанда-Новости» По словам руководителя российского МИД, которые были сказаны в эфире телепередачи "Москва. Кремль. Путин", встреча на площадках "нормандского" саммита президентов России и Украины, который вскоре состоится в столице Франции, важна для понимания того, в чём украинская власть видит выполнение соглашений, подписанных в Минске.
Министр Лавров заявил, что встреча не может быть формальной, потому что будет происходить на полях другого мероприятия.
Лавров заявил о полезности встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его словам, Россия хочет понять, как сам президент Украины, из офиса которого были сделаны до этого противоречивые заявления, видит движение к тому, чтобы минские договорённости выполнялись.
Кроме того, Лавров заявил о том, что нет смысла гадать над тем, станет ли эта встреча полноформатной.
Министр Лавров заявил, что встреча не может быть формальной, потому что будет происходить на полях другого мероприятия.
Лавров заявил о полезности встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его словам, Россия хочет понять, как сам президент Украины, из офиса которого были сделаны до этого противоречивые заявления, видит движение к тому, чтобы минские договорённости выполнялись.
Кроме того, Лавров заявил о том, что нет смысла гадать над тем, станет ли эта встреча полноформатной.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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