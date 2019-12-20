20.12.2019, 08:54
Глава российского МИД сообщил, что в Сербии ему больше всего нравятся люди
ИА «Ореанда-Новости». Сергей Лавров, занимающий пост главы МИД РФ, заявил представителям сербских СМИ, что главное в Сербии - это её жители. По его словам, в Сербии чувствуешь себя как дома.
Глава российского МИД отметил, что гостеприимство и радушие сербов ощущаются повсеместно. Лавров сказал, что это оставляет самые приятные и яркие впечатления.
Российский дипломат также заявил, что россияне и сербы - это два братских народа, которых объединяют духовное родство, культурно-цивилизационные корни, самые тёплые чувства симпатии и дружбы.
Также глава российского МИД пожелал жителям Сербии в преддверии Нового года счастья, крепкого здоровья и благополучия.
Глава российского МИД отметил, что гостеприимство и радушие сербов ощущаются повсеместно. Лавров сказал, что это оставляет самые приятные и яркие впечатления.
Российский дипломат также заявил, что россияне и сербы - это два братских народа, которых объединяют духовное родство, культурно-цивилизационные корни, самые тёплые чувства симпатии и дружбы.
Также глава российского МИД пожелал жителям Сербии в преддверии Нового года счастья, крепкого здоровья и благополучия.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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