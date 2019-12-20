Глава российского МИД отметил, что гостеприимство и радушие сербов ощущаются повсеместно. Лавров сказал, что это оставляет самые приятные и яркие впечатления.Российский дипломат также заявил, что россияне и сербы - это два братских народа, которых объединяют духовное родство, культурно-цивилизационные корни, самые тёплые чувства симпатии и дружбы.Также глава российского МИД пожелал жителям Сербии в преддверии Нового года счастья, крепкого здоровья и благополучия.