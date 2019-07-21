ИА «Ореанда-Новости» Джо Кэзер, занимающий пост генерального директора немецкого концерна Siemens, посетовал на то, что администрация Трампа стала "лицом расизма".

Как считает Кэзер, американское правительство оказывает существенное политическое влияние на ситуацию во всём мире. Именно поэтому его удручает тот факт, что США «прибегает к такой низости как расизм».

Таким образом руководитель концерна отреагировал на известие о том, что единомышленники президента Трампа рекомендовали отправить домой конгрессвуман-мусульманку из Миннесоты Ильхан Омар, в детстве иммигрировавшую в Америку из Сомали.

Сам Дональд Трамп посоветовал Омар вернуться на родину, если пребывание в Соединённых штатах причиняет ей неудобства.