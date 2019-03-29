ИА «Ореанда-Новости». Английский актёр Дэниел Рэдклифф, сыгравший главного героя в известной серии фильмов, снятых по мотивам романа Джоан Роулинг, поведал о том, что внезапно свалившаяся популярность вызывала у него сильный стресс, с которым актёр "боролся" посредством чрезмерного употребления спиртных напитков.

Такое признание было сделано во время выступления Дэниела на одной из телевизионных передач.

По его словам, в юношеском возрасте было давольно трудно справляться с узнаваемостью, когда посторонние люди с улицы всё время обращали на него внимание.

Как заявил актёр, такое напряжение он снимал алкоголем.



Дэниел Рэдклифф, так же рассказал и о случаях, когда он приходил на съемочную площадку, будучи "под шафе", но это не мешало ему работать.

По словам актёра, с вредной привычкой он смог расстаться только в 2011 году, после нескольких лет алкоголизма и ряда неудачных попыток избавиться от него.