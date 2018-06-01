ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Главный редактор информационного агентства новостей на Украине, которого в середине мая задержали и обвинили в государственной измене Украине, озвучил свою просьбу к Путину. Кирилл Вышинский поблагодарил за внимание к его личности и делу, а также попросил правовой помощи и содействия в разрешении ситуации по его освобождению из-под стражи.

Он попросил у президента России предпринять все меры, которые помогут выйти ему на свободу в ближайшее время. Кроме того, он сказал о своей нужде в правовой защите по этому делу. С этими словами журналист выступил в суде.

Напомним, сейчас идёт суд, где рассматривается протест журналиста к той мере пресечения, которую хотят для него назначить. Он сослался в своей просьбе на то, что и по сей день является россиянином, гражданином России, при этом о сообщил, что больше не желает иметь украинское гражданство и желает из него выйти.

По мнению Вышинского, его арестовали и держат под стражей на незаконном основании. Также от него прозвучало требование перестать гонение его родственников и близких людей. Вышинский отметил, что международное сообщество содействовало тому, что давление на него и его коллег (имеется в виду журналистов на Украине) помогло снизить давление, оказываемое на него. Однако по его утверждению, давление на близких ему людей продолжается и сейчас.

В своей речи в суде заключённые журналист поблагодарил президента России канцлера Германии за внимание к его скромной персоне.

Напомним, Кирилл Вышинский был задержан в середине мая в Киеве. Его подозревают в том, что он оказывал поддержку ДНР и ЛНР, а также в измене стране. Сейчас он под стражей, суд вынес постановление о его заключении на два месяца, при этом его не выпустят под залог, такого права Вышинский лишён.

Путин посчитал ситуацию с арестом журналиста беспрецедентной. А Москва уже направила в Киев официальный протест с требованием прекратить этот акт насилия над Вышинским.