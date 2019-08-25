ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники полиции Гонконга начали применять спецсредства, в частности слезоточивый газ, для разгона радикально настроенных участников непрекращающихся акций протеста.

Инцидент произошёл в районе Цуен Ван в материковой части специального административного района Китая. Протестующие покинули согласованный с властями маршрут и стали устраивать беспорядки: перекрывать улицы, строить баррикады, вооружаться кирпичами. В ответ на это полицейские применили слезоточивый газ.

Оператор гонконгского метрополитена MTR объявил о приостановлении работы трёх близлежащих к зоне шествия станций в связи с опасением актов вандализма.

Антиправительственные акции протеста продолжаются в Гонконге с 9 июня. Поводом стало рассмотрение ряда поправок к закону об экстрадиции подозреваемых властям материкового Китая.