27.01.2020, 18:55
Гонконгские учёные оценили в 44 тысячи число заражённых коронавирусом в Ухане
ИА «Ореанда-Новости». Эксперты с медицинского факультета Университета Гонконга вычислили, что только в одном городе Ухань заболевших новым коронавирусом может быть свыше 40 тысяч человек, пишет «Интерфакс».
К таким цифрам специалисты пришли, использовав математическую модель для расчёта темпов распространения вируса. В это число входят и те, у кого ещё не выявлены симптомы заболевания.
Напомним, в Китае новым коронавирусом поражены уже почти три тысячи человек. Зарегистрировано около 80 смертельных случаев. Вирус был также зафиксирован в странах Европы, Азии и Африки.
К таким цифрам специалисты пришли, использовав математическую модель для расчёта темпов распространения вируса. В это число входят и те, у кого ещё не выявлены симптомы заболевания.
Напомним, в Китае новым коронавирусом поражены уже почти три тысячи человек. Зарегистрировано около 80 смертельных случаев. Вирус был также зафиксирован в странах Европы, Азии и Африки.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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