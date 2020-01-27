К таким цифрам специалисты пришли, использовав математическую модель для расчёта темпов распространения вируса. В это число входят и те, у кого ещё не выявлены симптомы заболевания.Напомним, в Китае новым коронавирусом поражены уже почти три тысячи человек. Зарегистрировано около 80 смертельных случаев. Вирус был также зафиксирован в странах Европы, Азии и Африки.