ИА «Ореанда-Новости». Эксперты с медицинского факультета Университета Гонконга вычислили, что только в одном городе Ухань заболевших новым коронавирусом может быть свыше 40 тысяч человек, пишет «Интерфакс».

К таким цифрам специалисты пришли, использовав математическую модель для расчёта темпов распространения вируса. В это число входят и те, у кого ещё не выявлены симптомы заболевания.

Напомним, в Китае новым коронавирусом поражены уже почти три тысячи человек. Зарегистрировано около 80 смертельных случаев. Вирус был также зафиксирован в странах Европы, Азии и Африки.