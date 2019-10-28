В своей новой книге последний президент СССР рассказывает, как он, будучи ещё советским лидером, совершал поездки в Японию. Здесь, по его словам, к нему лично и к народу России всегда относились доброжелательно.Горбачев вспоминает, что в начале 1990 годов он предложил концепцию сотрудничества с Японией. Он пишет, что необходимо развивать взаимные связи, и на основе этого двигаться все к большему доверию, чтобы в дальнейшем найти совместно решение территориальных проблем.