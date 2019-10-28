28.10.2019, 10:36
Горбачев высказался о необходимости сотрудничества между РФ и Японией
ИА "Ореанда-Новости"По мнению Михаила Горбачева, концепция сотрудничества между Россией и Японией находит все больший отклик. Несмотря на то, что отношения сегодня осложняются из-за "проблемы островов".
В своей новой книге последний президент СССР рассказывает, как он, будучи ещё советским лидером, совершал поездки в Японию. Здесь, по его словам, к нему лично и к народу России всегда относились доброжелательно.
Горбачев вспоминает, что в начале 1990 годов он предложил концепцию сотрудничества с Японией. Он пишет, что необходимо развивать взаимные связи, и на основе этого двигаться все к большему доверию, чтобы в дальнейшем найти совместно решение территориальных проблем.
В своей новой книге последний президент СССР рассказывает, как он, будучи ещё советским лидером, совершал поездки в Японию. Здесь, по его словам, к нему лично и к народу России всегда относились доброжелательно.
Горбачев вспоминает, что в начале 1990 годов он предложил концепцию сотрудничества с Японией. Он пишет, что необходимо развивать взаимные связи, и на основе этого двигаться все к большему доверию, чтобы в дальнейшем найти совместно решение территориальных проблем.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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