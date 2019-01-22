ИА «Ореанда-Новости». Экологи предупредили о том, что пожар на танкерах в районе Керченского пролива может повлечь за собой трагические последствия для морских птиц, а также млекопитающих. Об этом сообщает ТАСС, цитируя слова научного руководителя кубанского Центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяны Денисенко.

Татьяна Денисенко, врач-микробиолог и кандидат биологических наук, в интервью ТАСС заявила, что в случае разлития нефти или мазута и загрязнения сразу пострадают морские птицы, после этого рыба, планктон и через пищевые цепи - морские млекопитающие.

Валерий Шмунк, руководитель Кавказского отделения WWF в России, считает, что в случае разлива большого количества топлива загрязнение быстро распространится по акватории из-за поверхностного циркулярного течения в море. Экология и курортная деятельность будут осложнены на долгие годы, и со стопроцентной вероятностью в зоне риска окажется юго-восточное побережье Крыма.

В то же время 21 января, в понедельник, пресс-служба Росморречфлота сообщила, что после происшествия на танкерах пока не было зафиксировано никаких нарушений экологической обстановки в Керченском проливе. Кроме того, инцидент не отразился на судоходстве, так как произошёл не в территориальных водах.

Ранее сообщалось, что в Керченском проливе загорелись два танкера - «Маэстро» и «Канди», с гражданами Индии и Турции на борту, 14 и 17 человек соответственно. По предварительным данным, причиной стала перевалка топлива. Якорная стоянка судов была нелегальной. Пресс-служба Черноморского флота сообщила, что для оказания помощи на место были направлены спасательные буксиры «СБ-739» и «Николай Муру», аварийно-спасательный корабль «Спасатель Демидов» и ещё несколько судов. Тушение пожара продолжается.

Согласно последним данным, с горящих танкеров спасено 14 человек. Погибли 14 человек, троих предстоит найти. 12 спасённых моряков уже перевозят в больницы Крыма, где их готовы принять.