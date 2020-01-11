ИА «Ореанда-Новости». В Госдуме заявили, что действия Ирана, сбившего украинский самолёт, осуждаются депутатами.

По словам заместителя председателя Госдумы по обороне Юрия Швыткина, в Госдуме осуждают, но понимают причины действий Ирана. Как подчеркнул депутат, виновниками удара всё равно остаются США.

Как утверждает Швыткин, действия США и действия Ирана подлежат осуждению. Однако, Иран был спровоцирован на этот удар американцами, что объясняет причины действий военных этой страны.

Ранее Иран выпустил заявление, в котором объяснил, что украинский самолёт был сбит государственными военными. Причиной стало увеличение американских самолётов в воздушном пространстве над Ираном. Boeing походил на вражеский самолёт, поэтому по нему и был нанесён удар.