ИА "Ореанда-Новости". Аннегрет Крамп-Карренбауэр поделилась мнением о воссоединении Крыма с Россией

По мнению новой главы Христианско-демократического союза (ХДС), с Россией действительно пора заново выстраивать дружеские отношения. Однако она отметила, что и здесь есть моменты, о которых не стоит умалчивать.

Аннегрет заявила, что ситуация с присоединением Крыма кажется ей прямым нарушением международного права.

Слова лидера ХДС прокомментировал депутат Госдумы, заметив, что Крым является удобным фактором для выстраивания отношений с Россией. По его словам, другие страны вспоминают полуостров только в моменты собственного интереса.

Из-за возвращения Крыма в состав России отношения с множеством стран испортились. Однако на данном этапе некоторые из них замечают преимущества дружбы с Москвой. Всё чаще возникают предложения отменить или хотя бы смягчить санкции.