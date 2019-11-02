ИА «Ореанда-Новости» По данным американского Минфина на конец октября, госдолг США впервые превысил $23 трлн. При этом одним из пунктов избирательной кампании Дональда Трампа во время президентской гонки было сокращение госдолга. Выполнить эту задачу нынешний президент США обещал в течение восьми лет. В начале срока Трампу удавалось держать ситуацию под контролем, однако в прошлом году сумма стала возрастать и к концу года составила почти $22 трлн.

По прогнозам экспертов, в ближайшие годы госдолг США продолжит расти на фоне дефицита бюджета.