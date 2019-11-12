ИА «Ореанда-Новости». С начала октября на Украине существенно подорожал ряд продуктов, в том числе хлеб, масло, яйца, пишут «Известия».



Однако наиболее заметный рост цен наблюдается на гречку. Она за месяц подорожала более чем на 30%. Об этом рассказал гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.



По его словам, продукты подорожали 0,6%. После гречки лидером по росту цен стало сливочное масло – цены на него выросли на 2,3%.