ИА «Ореанда-Новости». Шведская активистка Грета Тунберг получила альтернативную Нобелевскую премию.

Всемирно известная экологическая активистка Грета Тунберг взяла международную награду «За достойный образ жизни». Эта награда также известна как альтернативная Нобелевская премия. Её вручают за работу по охране окружающей среды и вклад в развитие области прав человека.

О получении международной награды Грета написала в своём Twitter, где написала о невероятной чести.

Тунберг стала известной после того, как стала пропускать школу и приходить к парламенту Швеции. Там она требовала усилить меры по борьбе с изменениями климата. Таким образом, девочка создала движения забастовок, проходящих по пятницам. Они получили название FridaysForFuture.