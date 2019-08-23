ИА «Ореанда-Новости» Руководство автопроизводителя «Группа ГАЗ» рассматривает возможность перехода на четырёхдневную рабочую неделю с сокращением оплаты труда в период с 21 октября 2019 по 20 апреля 2020 года.

Данная мера обусловлена ухудшением ситуации на рынке коммерческого транспорта, а также санкциями. Администрация предприятия заверила, что в случае стабилизации ситуации сокращения рабочего времени и зарплаты не последует.

В «Группе ГАЗ» считают, что рынок легковых коммерческих автомобилей по итогам текущего года может уменьшиться на 15 % и производство соразмерно сократится. Среди негативных факторов представители автоконцерна называют высокие ставки по кредитам, инфляцию, сокращение объёмов государственной поддержки и инвестиций в основной капитал, а также завершение крупных федеральных строек. Кроме того, вследствие санкций у компании могли возникнуть трудности с поставками отдельных компонентов.