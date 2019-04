ИА «Ореанда-Новости». Группа «Курайсы» Роберта Юлдашева выступит с костюмированным музыкально-хореографическим этно-шоу «Музыка ветра» в Театральном зале Московского международного Дома музыки 12 апреля.

Группа «Курайсы» – звезды world music, хедлайнеры этно- и рок-фестивалей. Коллектив Роберта Юлдашева представляет уникальный спектр музыки – от фолка и джаза до этно-транса и чилаута. На Международном музыкальном форуме «Сотворение мира – 2011» Юлдашев и «Курайсы» вошли в номинацию «Открытие фестиваля», а через год завоевали призы «За национальную самобытность» и зрительских симпатий на II Международном музыкальном турнире Terem Crossover; группа участвовала в фестивале «WOMAD» Питера Гэбриэла и стала финалистом фестиваля «The Spirit of Tengri».

Основатель группы Роберт Юлдашев, открывший всему миру колоритное звучание курая (инструмент изготавливается из тростника, растущего на Южном Урале), сотрудничал с оркестром «Виртуозы Москвы», Национальным симфоническим оркестром Башкортостана, Николаем Носковым, Пелагеей, Гариком Сукачевым, участвовал в создании саундтреков к фильмам «Дом солнца» и «Путь», выступал на сцене театра Ла Скала вместе с оперным певцом Ильдаром Абдразаковым.

В Доме музыки группа «Курайсы» представит костюмированное музыкально-хореографическое этно-шоу, важнейшими элементами которого являются завораживающий бой барабанов и соло курая, а также мировые хиты – «Полёт кондора», We Will Rock You и многие другие – в оригинальных аранжировках.