08.01.2020, 13:42
Группа Metallica решила внести деньги на борьбу с пожарами в Австралии
ИА «Ореанда-Новости». Группой Metallica было дано обещание сделать пожертвование в размере более 500 тысяч долларов на борьбу с пожарами, которыми сейчас бушуют в Австралии.
Музыканты заявили, что потрясены известиями о лесных пожарах, которыми охвачены в Австралии миллионы акров. Они назвали последствия пожаров для природы Австралии, её жителей и животных, обитающих на континенте, "поистине душераздирающими".
Музыканты призывают присоединиться к ним и сделать все возможное для того, чтобы помочь Австралии в тушении пожаров и ликвидации их последствий.
В Австралии многие города были уничтожены пожарами. Около миллиарда животных погибли. Есть и человеческие жертвы: в пожарах погибли 25 человек.
Музыканты заявили, что потрясены известиями о лесных пожарах, которыми охвачены в Австралии миллионы акров. Они назвали последствия пожаров для природы Австралии, её жителей и животных, обитающих на континенте, "поистине душераздирающими".
Музыканты призывают присоединиться к ним и сделать все возможное для того, чтобы помочь Австралии в тушении пожаров и ликвидации их последствий.
В Австралии многие города были уничтожены пожарами. Около миллиарда животных погибли. Есть и человеческие жертвы: в пожарах погибли 25 человек.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии