ИА «Ореанда-Новости». Группой Metallica было дано обещание сделать пожертвование в размере более 500 тысяч долларов на борьбу с пожарами, которыми сейчас бушуют в Австралии. 

Музыканты заявили, что потрясены известиями о лесных пожарах, которыми охвачены в Австралии миллионы акров. Они назвали последствия пожаров для природы Австралии, её жителей и животных, обитающих на континенте, "поистине душераздирающими". 

Музыканты призывают присоединиться к ним и сделать все возможное для того, чтобы помочь Австралии в тушении пожаров и ликвидации их последствий. 

В Австралии многие города были уничтожены пожарами. Около миллиарда животных погибли. Есть и человеческие жертвы: в пожарах погибли 25 человек. 