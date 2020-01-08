Музыканты заявили, что потрясены известиями о лесных пожарах, которыми охвачены в Австралии миллионы акров. Они назвали последствия пожаров для природы Австралии, её жителей и животных, обитающих на континенте, "поистине душераздирающими".В Австралии многие города были уничтожены пожарами. Около миллиарда животных погибли. Есть и человеческие жертвы: в пожарах погибли 25 человек.