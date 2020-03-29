Информация об этом появилась на странице в Facebook российского посольства в Армении.Дипломатами отмечено, что россиянам, застрявшим из-за распространения коронавируса, необходимо срочно воспользоваться авиатранспортом, пока это возможно сделать.С тридцатого марта РФ полностью закроет границы. Будут временно закрыты все пункты пропуска.