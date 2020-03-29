ИА «Ореанда-Новости». Руководство Грузии отказалось пропускать граждан РФ, пожелавших вернуться сухопутным путём из Армении домой. Информация об этом появилась на странице в Facebook российского посольства в Армении. 

Дипломатами отмечено, что россиянам, застрявшим из-за распространения коронавируса, необходимо срочно воспользоваться авиатранспортом, пока это возможно сделать. 

С тридцатого марта РФ полностью закроет границы. Будут временно закрыты все пункты пропуска. 