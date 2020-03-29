29.03.2020, 10:21
Грузия не пропускает граждан России, которые возвращаются домой из Армении
ИА «Ореанда-Новости». Руководство Грузии отказалось пропускать граждан РФ, пожелавших вернуться сухопутным путём из Армении домой. Информация об этом появилась на странице в Facebook российского посольства в Армении.
Дипломатами отмечено, что россиянам, застрявшим из-за распространения коронавируса, необходимо срочно воспользоваться авиатранспортом, пока это возможно сделать.
С тридцатого марта РФ полностью закроет границы. Будут временно закрыты все пункты пропуска.
Дипломатами отмечено, что россиянам, застрявшим из-за распространения коронавируса, необходимо срочно воспользоваться авиатранспортом, пока это возможно сделать.
С тридцатого марта РФ полностью закроет границы. Будут временно закрыты все пункты пропуска.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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