Сумма сделки составила 22,4 тысячи долларов. Сообщается, что на тарелке написан список песен, которые Nirvana исполнила на концерте 23 апреля 1990 года в Вашингтоне. Среди песен есть такие композиции, как Dive, Love Buzz, Polly и Negative Creep.Отмечается, что с концерта тарелку забрал Джонни Риггс из группы THUD, который хранил её у себя почти тридцать лет.