22.05.2019, 14:10
Грязную тарелку Курта Кобейна продали почти за 23 тысячи долларов
ИА «Ореанда-Новости». В Калифорнии на аукционе продали испачканную пиццей бумажную тарелку, которой пользовался фронтмен группы Nirvana Курт Кобейн.
Сумма сделки составила 22,4 тысячи долларов. Сообщается, что на тарелке написан список песен, которые Nirvana исполнила на концерте 23 апреля 1990 года в Вашингтоне. Среди песен есть такие композиции, как Dive, Love Buzz, Polly и Negative Creep.
Отмечается, что с концерта тарелку забрал Джонни Риггс из группы THUD, который хранил её у себя почти тридцать лет.
Сумма сделки составила 22,4 тысячи долларов. Сообщается, что на тарелке написан список песен, которые Nirvana исполнила на концерте 23 апреля 1990 года в Вашингтоне. Среди песен есть такие композиции, как Dive, Love Buzz, Polly и Negative Creep.
Отмечается, что с концерта тарелку забрал Джонни Риггс из группы THUD, который хранил её у себя почти тридцать лет.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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