ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На мероприятие в Йельском университете в штате Коннектикут бывший кандидат в президенты США принесла с собой советскую шапку-ушанку. На ней была вся соответствующая атрибутика – красная звезда, серп и молот.

В этот день выпускникам университета вручали дипломы по окончанию образования. По традиции выпускники надевают на мероприятие необычный головной убор либо квадратную академическую шапку. Чем необычнее – тем лучше. Экс-госсекретарь штатов также решила выделиться необычным атрибутом.

Когда выступала перед выпускниками, Клинтон достала черную меховую шапку и продемонстрировала ее присутствующим. На видеозаписи мероприятия, которую разместил иностранный телеканал АВС, видно, что надевать она на себя её не стала. Политик заявила, что тоже принесла шапку – русскую шапку.

– Если ты не можешь победить их, присоединяйся к ним, – такие слова в шутку произнесла Хилари Клинтон. В СМИ поясняют, что, вероятно, этими словами она намекала на проигрыш в выборах, где победил в 2016 году Дональд Трамп – ее основной соперник в сражении за власть. Ведь политика подозревают в связях с Россией. Прокурор назначил даже расследование, которое идет год – проверяют президента и его команду на наличие «сговора» с представителями России.

Над этим поступком Хилари уже начали шутить люди в России. Так, например, директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко шутил в своем профиле Twitter, что «Штирлиц никогда так не был близок к провалу». Позже он добавлял, что скорее всего действующий президент Трамп свою шапку-ушанку так открыто не демонстрирует публике, а хранит ее «как зеницу ока» в самом безопасном месте – сейфе Белого дома, и одевает лишь только в День защитника отечества 23 февраля.

Что касается самих студентов Йельского университета – им понравилось, они шумно аплодировали и выкрикивали восхищенно.