13.11.2019, 08:47
Хоккеист из Канады сказал о том, что жизнь в России можно сравнить с отбыванием срока в тюрьме
ИА «Ореанда-Новости».Хоккейный вратарь из Канады Джейми Маклеллан, поигравший в магнитогорском "Металлурге", рассказал о жизни в России в подкасте 6 Degrees with Mike McKenna.
Хоккеистом было заявлено о том, что в 2007 году он решился на переход в "Металлург", потому что ему предложили огромные деньги, бонусы за матчи, и бесплатные перелёты из США. Маклеллан сказал, что жизнь в России в его мыслях сопоставлялась с отбыванием срока в тюрьме. Также Маклеллан говорил, что, пока находился в России, постоянно боялся, что ему на дадут денег.
Канадским вратарём было сказано, что выдержать он смог всего лишь шесть недель, хотя подписал контракт на шесть месяцев. Вернувшись в Канаду, Маклеллан завершил свою спортивную карьеру.
Хоккеистом было заявлено о том, что в 2007 году он решился на переход в "Металлург", потому что ему предложили огромные деньги, бонусы за матчи, и бесплатные перелёты из США. Маклеллан сказал, что жизнь в России в его мыслях сопоставлялась с отбыванием срока в тюрьме. Также Маклеллан говорил, что, пока находился в России, постоянно боялся, что ему на дадут денег.
Канадским вратарём было сказано, что выдержать он смог всего лишь шесть недель, хотя подписал контракт на шесть месяцев. Вернувшись в Канаду, Маклеллан завершил свою спортивную карьеру.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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