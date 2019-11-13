Хоккеистом было заявлено о том, что в 2007 году он решился на переход в "Металлург", потому что ему предложили огромные деньги, бонусы за матчи, и бесплатные перелёты из США. Маклеллан сказал, что жизнь в России в его мыслях сопоставлялась с отбыванием срока в тюрьме. Также Маклеллан говорил, что, пока находился в России, постоянно боялся, что ему на дадут денег.Канадским вратарём было сказано, что выдержать он смог всего лишь шесть недель, хотя подписал контракт на шесть месяцев. Вернувшись в Канаду, Маклеллан завершил свою спортивную карьеру.