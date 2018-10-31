ИА «Ореанда-Новости» Военно-морская пехота на борту американского USS IWO JIMA в Норвежском море вооружена секретным оружием под названием black Merino woolen long johns. Черные шертяные кальсоны и военные США уже готовы к «Холодной войне» с Россией.

Утепленная одежда не входила в стандартный комплект морской пехоты в течение 17 лет базирования в более теплых краях Ирака, Сирии, Джибути и Южного Афганистана. Так как армия готовится приступить на этой неделе к одному из крупнейших учений Организации Североатлантического альянса со времен окончания Холодной войны, обратился к союзникам за помощью.

“Я узнал у норвежцев, что они используют”, - сказал капрал Бутте. ”Мы давно не сражались на холоде", - отметил сержант Хуан Карлос, командир взвода 24-го морского экспедиционного подразделения, которое базируется в Северной Каролине.

Наибольший противник в Северной Европе, как считает США - Россия.

Американское правительство отмечает, что президент страны Владимир Владимирович Путин не скрывает своего отвращения к вторжению войск НАТО на территорию, которую он считает частью своей сферы влияния, особенно в Балтии и на Балканах.

И после событий 2014 года, когда народным референдумом Крым был признан частью России, западные чиновники обеспокоены тем, что «государства НАТО могут быть следующими».

Учения в Северной Европе, доказывают, что здесь царствуют совершенно другие правила. Требуется особое внимание к мелким деталям, таким как перенос холодных смазочных материалов для пулеметов, а также к сейсмической активности. Об этом американским войскам не приходилось беспокоиться уже более полувека.

Американцы на учениях НАТО входят в число 50 000 союзных войск, участвующих в учениях Trident Juncture, которые базируются в Тронхейме, Норвегия. Официальная версия, по словам подполковника Бен Sakrisson: военные учения носят “исключительно оборонительный характер.”

Североатлантичексие Атлантический альянс не планирует атаковать Россию без провокации. Тем не менее, восточноевропейские члены группы обеспокоены тем, что Путин в какой-то момент бросит вызов своему договору о коллективной обороне, в котором говорится, что нападение на одного союзника является нападением на всех. Москва отрицает возможность начала войны с ее стороны.