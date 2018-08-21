ИА «Ореанда-Новости». Как известно, в Америке по-прежнему ведётся расследование «российского вмешательства» в выборы. Роберт Мюллер за последние девять месяцев успел провести более тридцати часов допросов юриста-консультанта Белого дома Дональда Макгана в попытке установить причастность Трампа к препятствию правосудию в расследовании «российского вмешательства». Дональд Трамп выступил с критикой расследования спецпрокурора Роберта Мюллера и его команды и даже обвинил их в попытке повлиять на ноябрьские промежуточные выборы в конгресс Соединённых Штатов – таков был комментарий президента на представленную ему статистику и отчёт о работе. Трамп добавил, что Мюллер в курсе, что никакого сговора не было, и просто ищет неприятности.

Президент Соединённых Штатов заявил, что это национальный позор и что команда Мюллера только и может, что наслаждаться разрушением человеческих жизней и закрывать глаза на реальную коррупцию, которая, на его взгляд, очень ясно просматривается у демократов в виде лжи, увольнений, удалённых писем и прочих моментах. На его взгляд, такое поведение спецпрокурора – открытое вмешательство в выборы и саботаж.

Читатели Twitter американского президента смогут подтвердить тот факт, что Мюллер в последнее время – главная тема постов. По мере приближения выборов страсти только накаляются: Мюллер активизирует расследование, а Трамп – ужесточает риторику в адрес спецпрокурора. Накануне лидер США даже обвинил его в «маккартизме», утверждая, что Джозеф Маккартни на фоне «Мюллера и его банды» выглядит всего лишь ребёнком.

Расследование «российского вмешательства» в американские выборы 2016 года, возглавляемое Робертом Мюллером, тянется уже более года. Спецпрокурор и его команда пытаются установить, имел ли место сговор Трампа и его предвыборного штаба с Москвой. При этом Россия неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве в избирательную кампанию президента США в 2016 году. Расследование американского спецпрокурора Роберта Мюллера продолжается, но конкретных улик, указывающих на вину РФ, так и не было представлено.