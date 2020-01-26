26.01.2020, 11:03
Илон Маск разбогател за неделю на два миллиарда долларов
ИА «Ореанда-Новости» В связи с рекордной капитализацией компании из США Tesla за последнюю неделю более чем на два миллиарда долларов выросло состояние американского бизнесмена Илона Маска. Об этом сообщается в публикации агентства Блумберг.
Накануне была в СМИ распространена информация о превышении капитализацией Tesla 100 миллиарда долларов. Такое случилось впервые с момента создания компании.
В материале издания заявлено, что в понедельник состояние американского предпринимателя составляло 30,9 миллиарда долларов. Спустя три дня оно достигло отметки в 33,3 миллиарда долларов. Через два дня состояние Маска уменьшилось на 300 миллионов долларов.
Макс владеет 22 процентами акций компании Tesla. Компания появилась на свет в 2003 году. Она позиционировала тогда себя, как производитель и разработчик электромобилей и связанных с ними технологий.
Накануне была в СМИ распространена информация о превышении капитализацией Tesla 100 миллиарда долларов. Такое случилось впервые с момента создания компании.
В материале издания заявлено, что в понедельник состояние американского предпринимателя составляло 30,9 миллиарда долларов. Спустя три дня оно достигло отметки в 33,3 миллиарда долларов. Через два дня состояние Маска уменьшилось на 300 миллионов долларов.
Макс владеет 22 процентами акций компании Tesla. Компания появилась на свет в 2003 году. Она позиционировала тогда себя, как производитель и разработчик электромобилей и связанных с ними технологий.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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