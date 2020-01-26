Накануне была в СМИ распространена информация о превышении капитализацией Tesla 100 миллиарда долларов. Такое случилось впервые с момента создания компании.В материале издания заявлено, что в понедельник состояние американского предпринимателя составляло 30,9 миллиарда долларов. Спустя три дня оно достигло отметки в 33,3 миллиарда долларов. Через два дня состояние Маска уменьшилось на 300 миллионов долларов.Макс владеет 22 процентами акций компании Tesla. Компания появилась на свет в 2003 году. Она позиционировала тогда себя, как производитель и разработчик электромобилей и связанных с ними технологий.