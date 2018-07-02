ОРЕАНДА-НОВОСТИ. К императору Японии, Акихито, в четыре часа утра приехали доктора. Сообщается, что символу государства потребовалась медицинская помощь, так как он пожаловался на плохое самочувствие. Новость объявлена на сайте управления делами двора императора.

Рано утром (вечером по московскому времени) доктора прибыли к главе государства. После осмотра у него зафиксировали головокружение, тошноту и симптомы церебральной ишемии. Теперь император будет придерживаться постельного режима под круглосуточным наблюдением. Ранее, шесть лет назад, Акихито провели операцию на сердце - аортокоронарное шунтирование.

Еще два года назад император захотел покинуть свой пост, отдав полномочия кронпринцу Нарухито в связи с состоянием здоровья и возрастом. Впервые за очень долгое время (двести лет) японский парламент согласился отстранить Акихито от престола, но отречение должно будет пройти только лишь в 2019 году, весной. До тех пор Его величество Акихито остается законным представителем государства.

Напомним, что зашел на престол он в 1989 году, став сто двадцать пятым императором страны. В Японии император не имеет много власти, являясь формальной главой государства. Реальную силу имеет премьер-министр страны. В настоящий период Акихито является единственным в мире действующим императором, сейчас ему восемьдесят четыре года.

За время своего правления Акихито был приглашен в тридцать семь стран по всему миру, он являлся почетным председателем 9-ого Тихоокеанского научного конгресса в 1966 году, Универсиады в 1967 году (Токио). Уже в 1988 году Акихито, будучи кронприцем, взял на себя некоторые обязанности императора в связи с заболеванием своего отца. Сейчас у императорской четы пятеро детей: Нарухито, Фумихито, Акисино, Саяко, Нори. Императорский титул в Японии передается только по мужской линии.