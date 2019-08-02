ИА "Ореанда-Новости" Власти штата Джамму и Кашмир, расположенного в северной части Индии, выступили с обращением ко всем туристам, а особенно паломникам, отказаться от посещения Кашмирской долины. Тех, кто в настоящий момент находится в этом месте, просят незамедлительно его покинуть.

Причина такой просьбы со стороны индийского правительства связана с тем, что местная разведка получила информацию о том, что здесь появилась потенциальная угроза возникновения серии террористических актов.

На территории Кашмирской долины расположена одна из самых масштабных индуистских святынь – пещера Амарнатх. Этот объект находится в горах на высоте около четырёх километров. Паломники могут посетить это место в относительно короткий промежуток времени. Большую часть года пещера укрыта снежными завалами. Однако, в летний период времени Амарнатх открыта для паломников ежегодно.

Последние данные индийской разведки свидетельствуют о том, что поддерживаемые пакистанской армией террористы сделают попытку срыва паломнического потока к пещере Амарнатх. В целях безопасности и защиты здоровья и жизни как туристов, так и паломников власти Индии просят покинуть долину в ближайшее время.

О том, что здесь существует террористическая угроза, было заявлено индийскими военными и полицией штата Джамму и Кашмир на прошедшей конференции для средств массовой информации. Военные отметили, что на пути к пещере Амарнатх были обнаружены боеприпасы и оружие. По словам военных, обнаруженные предметы принадлежали пакистанской армии.

На пресс-конференции было также заявлено о том, что возможный террористический акт мог произойти 15 августа – в этот день государство отмечает День независимости Индии.