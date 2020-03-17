ИА «Ореанда-Новости». Индонезия решила приостановить безвизовый въезд для всех иностранцев, чтобы не допустить распространение коронавируса, пишет «Интерфакс».



Ограничение вступит в силу 20 марта и будет действовать в течение месяца. Теперь всем желающим посетить Индонезию нужно будет оформить визы в диппредставительствах страны, для этого понадобится справка о состоянии здоровья заявителя.



Такую же справку надо показать по приезду в страну.



Сейчас в стране введён запрет на въезд для тех, кто в течение последних двух недель побывал в Иране, Италии, Ватикане, Испании, Франции, Германии, Швейцарии и Великобритании.